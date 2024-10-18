'Война забирает лучших': в Николаевской области простились с 22-летним защитником, погибшим на Харьковском направлении. Фото

В Николаевской области попрощались с защитником Украины Виктором Морозом, погибшим на фронте в боях с российским оккупационным войском. Он служил наводчиком-оператором Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Видео дня

Воина провели в последний путь в селе Калиновка, сообщили в Еланецком поселковом совете. Виктор Мороз погиб 11 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении – он получил ранение, попав под минометный обстрел противника.

Защитнику Украины было всего 22 года. Проститься с бойцом пришли родные, друзья, побратимы, односельчане, представители власти.

"Вся Еланецкая громада выражает искренние соболезнования маме Татьяне, папе Виктору, брату Владимиру, который тоже стал на защиту Украины, сестре Надежде, любимой девушке Камиле, близким, друзьям, побратимам по поводу потери близкого человека. Грустим вместе с вами, склоняем головы перед подвигом Героя. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах, как напоминание о высокой цене свободы", – сказали в сельсовете.

Виктор Мороз родился 31 декабря 2001 года в поселке Новосафроновка Николаевской области. Учился в аграрном лицее на повара. В 2021 году был призван на срочную службу в ряды ВСУ, а в 2023 подписал контракт и продолжил защищать родную землю от российского войска.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!