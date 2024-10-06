Войска РФ атаковали авто с волонтерами в Донецкой области: есть погибший

В воскресенье, 6 октября, в селе Ильинка Кураховской громады в Донецкой области российские оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль с волонтерами. В результате обстрела один из них погиб.

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Мужчине было 37 лет. Об этом сообщили в Facebook Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что 32-летний коллега погибшего получил акубаротравму (контузию).

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, также в этот день российская армия атаковала Константиновку КАБами. Во время обстрела погиб человек. Еще 2 ранены. Кроме того, повреждены две многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач, сообщили в ОВА.

Дважды за день кремлевские террористы также обстреляли Краматорскую громаду. Ранены по меньшей мере четыре гражданских лица, среди них – ребенок.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в очередной раз подчеркнул, что безопасных мест в регионе не осталось, и призвал эвакуироваться вовремя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 октября Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, обломки сбитых вражеских целей обнаружены в шести районах области.

– Также россияне не прекращают терроризировать Сумскую область. Ночью 6 октября в небе над регионом ночью Силы обороны уничтожили пять российских "Шахедов". Кроме того, захватчики били по приграничной области с использованием FPV-дронов и КАБов.

– Атаковали захватчики этой ночью и Одессу – дронами-камикадзе и баллистикой. Террористы попали по складским помещениям и грузовым автомобилям, а также по гражданскому сухогрузу.