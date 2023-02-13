Войска РФ атаковали Белогоровку со всех сторон, но получили мощный отпор от ВСУ, – Гайдай

Два направления фронтовой линии остаются наиболее горячими в Луганской области – это Кременная и Белогоровка. Причем на последнем 13 февраля рано утром российские оккупанты сосредоточили свои позиции и начали атаку.

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Однако, вопреки численному превосходству, при столкновении с Силами обороны им пришлось отступить "зализывая раны". Об этом рассказал глава региона Сергей Гайдай в эфире телемарафона UA Разом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается большого наступления, то мы не считаем, что его стоит ожидать, он уже перманентно происходит. Там увеличивается количество обстрелов, авиационных ударов и стало больше атак небольшими группами десанта, которые пытаются зондировать слабые места наших подразделений", – пояснил он.

Гайдай добавил, что третье стратегически важное направление Сватово остается более стабильным для наших бойцов. Хотя захватчики продолжают там цепляться, но значительных атак с их стороны не наблюдается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг несет значительные потери на Кременском направлении - настолько серьезных, что на днях вражеские подразделения вынуждены были отойти, чтобы пополнить свои подразделения.

На Луганщине партизаны уничтожили вражеское оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Они совершили поджог в глубоком тылу врага, на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит, по которому оккупанты перебрасывали свои силы в горячие точки.

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