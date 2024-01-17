Войска РФ атаковали Одессу 'Шахедами': есть разрушения и пострадавший

В ночь на среду, 17 января, российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными дронами типа "Shahed". В городе раздались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Вследствие атаки есть пострадавший гражданский.

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Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

В городе зафиксированы возгорания.

Позже Кипер написал, что из-за вражеской атаки 62-летний мужчина получил осколочное ранение. "Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. По вражеским целям отработала ПВО, однако обломки Shahed-136 попали в жилую многоэтажку, вследствие чего вспыхнул пожар.

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