Войска РФ готовятся к наступлению на отдельных направлениях, на оккупированном Донбассе усилили ''охоту'' за призывниками – Генштаб

Войска РФ готовятся к наступлению по четырем направлениям, там они активно ведут разведку и накапливают силы. Тем временем в Донецкой области усиливаются приготовления к скрытой мобилизации в ряды вражеской армии бюджетников и коммунальщиков.

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В то же время на оккупированном клочке Харьковщины враг готовится разрушать дороги и минировать мосты, переезды и дамбы. Об этом говорится в традиционной вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса Российская Федерация продолжает готовить проведение скрытой мобилизации. "Волна" докатилась до бюджетников и коммунальщиков в захваченной Россией Горловки.

"В городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", - говорится в сводке.

Вблизи до сих пор оккупированной Тавильжанки Купянского района Харьковщины, оккупанты готовятся осуществить разрушение дорожной инфраструктуры, минирование мостов, дамб и переездов.

Тем временем украинские воины продолжают наносить врагу потери.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления противника", - отчитались в Генштабе.

Не прекращает наносить удары по подконтрольной Украине территории и враг. За последние сутки российские войска дважды ударили ракетами по городу Краматорск Донецкой области.

"Повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения", – отметили в Генштабе.

Также в течение суток российские войска нанесли 3 авиационных удара и произвели более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенного пункта Камышаны Херсонской области. Ранения получили 4 человека, среди них - 5-летний ребенок, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру города Очаков Николаевской области.

В то же время, российские войска продолжают активную разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях, усиливая там свои войска.

"Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются", - добавили в Генштабе.

Ситуация на отдельных направлениях 2 февраля была такой:

– Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: подошло к концу совместное обучение авиации РФ и РБ. Однако на аэродромы постоянного базирования участники учений так и не вернулись.

Обстреляны врагом районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейни, Студенкп, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

– Купянское направление: войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

– Лиманское направление: противник обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву в Луганской области.

– Бахмутское направление: враг бил по Спорному, Белогоровке, Парасковеевке, Веселому, Бахмуту и Ивановскому Донецкой области.

– Авдеевское направление: во вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

– Новопавловское направление: обстреляны Угледар, Богоявленка и Нескучное Донецкой области.

– Запорожское направление: обстрелам из минометов, ствольная и реактивная артиллерия подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни Запорожской области.

– Херсонское направление: из артиллерии оккупанты били по населенным пунктам Херсон, Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что захватчики заставляют украинцев на захваченных территориях брать паспорта РФ.

В той же Горловке Донецкой области водителей транспортных предприятий города оккупанты до 1 мая 2023 года обязали получить новые водительские удостоверения российского образца. Сделать это без российского "аусвайса" невозможно.

Тех, кто не выполнит распоряжение, пообещали уволить с работы.

В то же время Россия "бросила" с выплатами захватчиков в Луганской области: оккупанті не получают обещанных зарплат, в то же время, несмотря на завершение трехмесячных контрактов, уволиться они не могут из-за того, что в РФ продолжает действовать указ президента РФ Владимира Путина о "частичной мобилизации".

Генштаб пока не публиковал данные по потерям РФ на временно оккупированном Запорожье, в частности, в Мелитополе и Новобогдановке Мелитопольского района.

Там накануне произошел зрелищный и очень громкий "хлопок". По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в воздух взлетели база захватчиков на одном из городских предприятий и место дислокации живой силы оккупантов и вражеской техники неподалеку от города.

Также 2 февраля "бавовнятко" посетило временно оккупированный Мариуполь. Взрывы раздались в местах базирования оккупантов в районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона. В торговом центре дислоцировались российские военные и разместился штаб путинской партии "Единая Россия". По второму адресу оккупанты прятали свои системы ПВО.

Как отметил советник городского головы города Марии, взрывы были такой силы, что их слышали в самых отдаленных уголках Мариуполя.