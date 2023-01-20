Войска РФ имеют сухопутный коридор на Кинбурнскую косу: в ОК 'Юг' рассказали о ситуации и указали на угрозы

На южном направлении фронта российские захватчики обстреливают позиции ВСУ с Кинбурнской косы. Силы обороны не имеют контроля над косой, поскольку у россиян есть сухопутный коридор, позволяющий перебрасывать туда подкрепление.

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Дополнительные силы нужны оккупантам, чтобы наносить удары по мирному населению и инфраструктуре Одесской области. Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона UA Разом.

"Мы наблюдаем, что они маневрируют, выискивают места, где будет относительно безопасно, поскольку наша боевая работа точечная – мы помним там о наличии мирного населения и не бьем абсолютным огнем по всей территории – но достаточно результативна", – подчеркнула она.

Также Гуменюк отметила, что удары украинской артиллерии заставляют русских военных перемещаться. С высокой долей оптимизма она намекнула украинцам, чтобы те следили за сводками Генштаба.

Напомним, воины ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами российских оккупантов. Также они поразили огнем столько же баз войск РФ, которые те могли использовать как штабы или командные пункты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время оккупации Херсона местная жительница Елена Набокова создала оберег для генерала Валерия Залужного. На нем вышит контур тризуба, в который помещена надпись "Слава Украине".