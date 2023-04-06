Войска РФ нанесли удар с БПЛА по Змиевке на Херсонщине, есть раненые

Военные преступники страны-агрессора России снова атаковали Херсонскую область. Оккупанты нанесли удар с БПЛА по деоккупированной Змиевке Бериславского района. В результате ранения получили четыре человека.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. По его словам, с дрона враг сбросил взрывчатку.

"Снова били по мирным людям. По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя", – сообщил Прокудин.

Глава ОГА проинформировал, что людей уже госпитализировали в ближайшее медучреждение.

"После оказания неотложной помощи пострадавших будет направлен для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", – добавил Прокудин.

Отметим, 16 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли дома жителей Змиевки. Жертвами агрессии стали двое гражданских лиц – муж и жена.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ утром 5 апреля нанесли удар по поселку Алексеево-Дружковка Донецкой области, который находится недалеко от Бахмута. Погибли и пострадали мирные жители.

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты 6 апреля продолжили атаковать на четырех направлениях на украинском Донбассе. Самые ожесточенные бои шли за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, там за сутки украинские воины отбили свыше 20 вражеских штурмов.

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