Войска РФ нанесли удары по Харьковщине: ранены три человека, много разрушений

С самого утра 2 февраля войска РФ снова обстреливали приграничные населенные пункты Харьковщины. Разрушены не менее восьми жилых домов.

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Ранены трое мирных жителей, всем им медики оказывают помощь. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг снова обстреливал пограничные населенные пункты области. Враг обстреливает исключительно частную жилищную инфраструктуру, никаких военных объектов на этих территориях нет. Фактически разрушены восемь частных жилых домов. Во время утренних обстрелов были ранены два мирных жителя. А после обеда ранения получил еще один человек. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – отметил Синегубов.

Вражеские снаряды прилетали 2 февраля в населенные пункты на севере региона, а также северо-восточном направлении, в Чугуевском, Харьковском и Купянском районах. В общей сложности под обстрелами находились около 20 населенных пунктов Харьковщины.

Кроме жилой застройки, отметил Синегубов, под прицелом врага – медицинская инфраструктура. Россияне продолжают уничтожать и терроризировать местное население Харьковской области.

"На всем участке украинско-российской границы в пределах Харьковщины несут службу наши военнослужащие. Мы ежедневно работаем над повышением обороноспособности области и обеспечиваем условия для максимально эффективного ответа наших войск на любые действия врага", – добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, 30 января оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине. В результате вражеского обстрела погиб мужчина и получила ранение женщина.

29 января войска РФ ударили по жилому дому в Харькове. Погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.

А 26 января под вражескими обстрелами оказалась Двухлетняя на Харьковщине, там Россия убила двух гражданских. В тот же день оккупанты обстреляли Очеретино в Донецкой области и ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. В результате этих обстрелов также были погибшие и раненые.

Тем временем СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Харькову. Данные оккупантам предатель сливал через мессенджер.