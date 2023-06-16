Войска РФ нанесли удары по Никополю: погиб мужчина, есть разрушения и пострадавшая. Фото

Российские захватчики не устают ежедневно наносить ущерб Украине своими обстрелами. 16 июня они несколько раз ударили по Никополю Днепропетровской области, из-за чего погиб пожилой 81-летний мужчина.

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Еще одна 78-летняя жительница города получила травмы и госпитализирована. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем Telegram-канале.

"Из-за ударов, которые россияне нанесли утром и после обеда, в городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных сооружений. Разбиты 3 газопровода и линия электропередач. Люди, к счастью, уцелели", – обозначил руководитель региона.

Лысак добавил, что после извещения о местах прилетов туда немедленно направлялись спасательны службы для оказания помощи и разбора завалов. Сумма и масштабы нанесенного ущерба продолжает устанавливаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сегодня днем Россия также атаковала Херсон. В результате очередного обстрела оккупантов пострадали десятки людей, среди них оказались дети.

Также в одном из районов Киевщины обломками вражеских ракет были повреждены частные дома. В результате начался пожар, пострадало шесть человек, среди которых – ребенок.

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