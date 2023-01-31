Войска РФ, несмотря на потери, наступали на Лиманском и Бахмутском направлениях, ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' ресурсов врага — Генштаб

В течение суток 31 января российские захватчики нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара по территории Украины. Они продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, при этом теряя на поле боя значительное число своей живой силы.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав доклад о ситуации на фронте на Facebook. Любопытно, что издержки в рядах оккупантов происходят не только за счет эффективной работы украинских военных, но и по причине отсутствия элементарной санитарии в казармах.

"В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника", – указано в сообщении.

Впрочем, мстительный враг не прекращает обстрелов, поражая преимущественно гражданскую инфраструктуру. Так, в течение дня удары были нанесены:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена;

на Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостики, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопич, Волфино Сумской области и Лемищин Харьковской области;

на Слобожанском направлении противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области;

на Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области;

на Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области;

на Бахмутском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области;

на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненько, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области;

на Новопавловском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов: Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области;

на Запорожском направлении огневого поражения получили районы 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области;

на Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 17 населенных пунктов в частности: Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава ГУР Буданов уверенно заявил, что наша армия сделает все, чтобы к лету 2023 года вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это.

А бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны. Он сказал, что Украина "никогда не будет в безопасности" и не сможет восстановить свою экономику, если РФ сохранит контроль над полуостровом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!