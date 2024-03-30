Войска РФ незначительно продвинулись к западу от Бахмута: в ISW назвали направления фронта, где идут ожесточенные бои. Карта

Российским войскам удалось несколько продвинуться западнее Бахмута, а также на Авдеевском направлении. Некоторые успехи имели они и под Донецком.

Между тем, на Купянском и Лиманском направлениях продолжаются позиционные бои, продвинуться там захватчикам не удается. О ситуации на передовой и изменениях линии столкновения за последние дни рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что на 29 марта на линии Купянск – Сватово – Кременная продолжались позиционные бои, однако подтвержденных продвижений ни одной из сторон аналитики не зафиксировали. В частности, боевые столкновения происходили вблизи Тернов и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях, отметили в ISW со ссылкой на слова одного из украинских командиров, россияне удерживают группировку численностью около 100 тысяч солдат. И по меньшей мере раз в неделю они вынуждены проводить тактические ротации из-за потерь живой силы и вооружений.

Фиксируется также накопление захватчиками живой силы и техники и переброска их на Купянское направление с целью захвата Купянска и Купянска-Узлового.

Самые активные действия захватчики совершают вблизи Белогоровки и Тернов на Лиманском направлении, в Харьковской области они безуспешно пытаются продвинуться в районе Синьковки и Ивановки. В то же время, сосредоточения вблизи границы между Украиной и Россией войск в количестве, которое давало бы основания предполагать намерения России попытаться захватить Харьков, пока не фиксируется.

А вот на Бахмутском направлении захватчики недавно добились хоть и незначительного, но успеха. Российские пропагандисты утверждают, что 29 марта оккупационные войска несколько продвинулись к западу от Бахмута. А геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах Ивановского (к западу от Бахмута), тогда как заявления россиян о захвате Богдановки никаких подтверждений не нашли.

Позиционные бои за последние дни в этом направлении продолжались в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещиевка и Андреевка. При этом россияне применяют все больше дронов, что представляет опасность для украинских войск.

Определенных успехов добились оккупанты и на Авдеевском направлении: им удалось несколько продвинуться к северу от Красногоровки, что подтверждается опубликованными 28 марта кадрами. Россияне также заявили о продвижении к северо-западу и западу от Авдеевки 29 марта.

Ранее захватчики продвинулись к югу от Невельского, также они заявляли о продвижении к северо-западу и западу от села Тоненькое.

Позиционные бои сейчас идут возле Семеновки и Бердичев, Тоненького и Уманского, а также в районах Первомайского и Невельского.

Незначительные продвижения 28 и 29 марта были у захватчиков и под Донецком – севернее Новомихайловки. Россияне утверждали, что оккупационные войска зашли в центр этого населённого пункта, а также ведут бои в Георгиевке.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка возле Водяного.

В районе админграницы между Донетчиной и Запорожьем 29 марта россияне достигли незначительного продвижения южнее Урожайного. Позиционные бои продолжались вблизи Старомайорского и севернее Приютного.

На Запорожье 29 марта продолжались позиционные бои вблизи Работино и к северо-западу от Вербового, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

На Херсонщине продолжаются бои вблизи Крынок на левом берегу Днепра.

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему в РПЦ назвали войну против Украины "священной" и усиливают кремлевскую риторику. Российские церковники на днях обнародовали документ, которым создали идеологическую "базу" под захватнические амбиции Кремля, оправдание агрессивной войны против Украины, стремление путинского режима уничтожить украинскую государственность и нацию и грезы Москвы о "геополитическом противостоянии с Западом".

Так называемая церковь убеждает россиян в том, что захватить Украину якобы необходимо для сохранения России и что проигрыш в войне будет означать катастрофу для россиян.