Войска РФ обстреляли Курахово, Часов Яр и Северск на Донетчине: есть погибшие и раненые. Фото

Оккупационные российские войска в среду, 28 февраля, в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области Украины. На этот раз под удар вражеских войск России попали Покровский и Бахмутский районы.

В результате атаки страны-агрессора погиб один человек, еще трое мирных жителей Донетчины получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как отметили правоохранители, утром оккупанты ударили по населенному пункту Желанное Покровского района. Пострадала 62-летняя местная жительница, которая во время удара РФ шла по одной из улиц. Она получила травму головы и перелом.

Также россияне нанесли ракетный удар по городу Курахово. Ранения получила 22-летняя девушка, которая находилась в торговом павильоне. Ее с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, под удар россиян попал город Часов Яр, который расположен под Бахмутом. Враг атаковал населенный пункт, по предварительным данным, с помощью FPV-дрона. 40-летний мужчина получил множественные ранения.

После обеда враг нанес удар по Северску, из-за чего 69-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На момент атаки она находилась неподалеку от собственного дома.

"Тип вооружения устанавливается", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ атаковали управляемыми авиационными бомбами Купянск. Под ударом оказались одно из городских кафе, а также храм. Погибло два человека, среди которых 58-летний пастырь.