Войска РФ обстреляли Невское в Луганской области: два человека погибли, есть раненые

Российские военные преступники массово обстреляли недавно деоккупированное село Невское Сватовского района Луганской области. В результате атаки два человека погибли, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщили в Telegram Луганской областной военной администрации. Отмечается, что после освобождения населенного пункта от оккупантов там оставалось жить 150 человек. Враг продолжает охотиться именно на гражданских, констатировали в ОВА.

Также в администрации сообщили, что путинские террористы открывали огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях по Стельмаховке, Макеевке, Площанке и Диброве. Атаки оккупантов отражены в районах Белогоровки, Червонопоповки и Кузьминого.

Напомним: 9 января российские оккупанты также обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек. Вражеский снаряд упал на перекресток в жилом квартале города. Из-за попадания вспыхнул пожар в частном доме.

Под огнем со стороны российских террористов также оказалась пограничная деревня Гремяч Новгород-Северской общины на Черниговщине. Снаряды упали на кладбище, где в то время хоронили местного жителя.

Вражеские боеприпасы попали в старые могилы, после чего там образовались большие воронки. Одна из мин оккупантов упала в 30 метрах от свежего захоронения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 января российские войска обстреляли Очаков Николаевской области. Под обстрелом оказались городская больница, админздания Очаковского порта и жилые дома, повреждения получили более сотни объектов;

– 9 января российские войска также нанесли удар по промышленному объекту в Константиновке. Также под российским огнем оказалась Кураховка: повреждено более 20 частных домов, ранения получили двое мирных жителей.

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