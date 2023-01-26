Войска РФ обстреляли судно ''Тузла'' под флагом Турции в порту Херсона: начался пожар. Видео

В порту Херсона россияне прошлой ночью, 24 января, попали в судно Тузла под флагом Турции. Людей на борту не было, возник пожар.

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Об этом сообщает турецкий канал NTV. Отсутствие людей на борту спровоцировало катастрофу (чтоб посмотреть видео, доскролльте видео до конца).

"Судно "Tuzla" под флагом Турции было обстреляно российскими войсками в украинском порту Херсона. После атаки на капитанском мостике вспыхнул пожар", – говорится в сообщении.

В момент нападения экипажа на борту не было.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 24 января, российская оккупационная армия снова нанесла удары по Херсону. Под вражеским огнем оказались роддом, школа и поликлиника.

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