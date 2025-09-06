Войска РФ обстреляли железную дорогу в Донецкой области: обесточен участок перед Славянском, задерживаются поезда

Российская террористическая армия в очередной раз обстреляла железнодорожную инфраструктуру. Под вражеский удар попали объекты в Донецкой области.

В результате атаки задерживаются ряд поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Последствия атаки

По информации УЗ, утро 6 сентября для предприятия началось с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области. Вследствие атаки обесточен участок железной дороги перед Славянском.

В результате повреждений будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения. Для ближайших рейсов Краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках.

На данный момент "Укрзалізниця" оценивает степень повреждений инфраструктуры и сроки восстановления движения поездов. Информации о пострадавших вследствие российской атаки пока нет.

Поезд №6812/6822 Краматорск – Харьков, останавливавшийся в результате обстрела Донбасса, с резервным тепловозом будет курсировать в Славянск. В "Укрзалізниці" сообщили, что оттуда пассажиров довезут резервным автобусом до станции Бантышево и дальше на участке маршрута в Харьков будет курсировать поезд.

Что предшествовало

В результате систематических российских обстрелов железнодорожная инфраструктура Украины постоянно подвергается атакам, что приводит к значительным последствиям. Россия регулярно обстреливает железнодорожную инфраструктуру в различных областях Украины. Удары по железной дороге приводят к задержкам поездов, как пригородных, так и дальнего следования.

В ночь 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу "Укрзалізниці". Под ударом находился парк скоростных поездов "Интерсити+", один из составов фактически уничтожен.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Сум и Лозовой на Харьковщине, ряд населенных пунктов остался без света. Энергетики работают над восстановлением, однако на Харьковщине полное подключение может занять больше недели.

