Войска РФ окапываются на захваченной части Запорожья, готовясь к обороне. Спутниковые фото

Российские войска прикладывают все силы для удержание захваченных территорий. Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области зафиксировано расширение окопов.

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Вероятно, противник планирует усилить оборону в направлении Васильевки и Токмака, опасаясь контрнаступления ВСУ на этом участке фронта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 8 января, которые обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

На снимках можно четко увидеть окопы, которые расширяют оккупационные войска, а также следы от транспортных средств.

Важно отметить, что около 75% большой Запорожской области оккупировано российскими войсками, но город Запорожье находится под контролем Украины.

В сентябре 2022 года Владимир Путин "подписал указ" про признание оккупированных территорий Запорожской области частью России. Такое решение он принял на фоне "результатов" псевдореферендумов.

Как сообщал OBOZREVATEL,Россия систематически атакует Запорожье. Так, военнослужащие РФ в ночь на 8 января обстреляли южные окрестности Запорожья запрещенными кассетными боеприпасами. В результате ударов повреждены складские и другие вспомогательные помещения.

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