Войска РФ понесли серьезные потери в Донецкой области, авиация ВСУ нанесла 4 удара по оккупантам - Генштаб

По состоянию на 26 февраля российские захватчики нанесли 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре города Херсона и вдоль всей линии фронта Донецкой области. Есть повреждения жилых гражданских частных и многоквартирных домов, есть жертвы среди гражданского населения.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. Наши военные предупреждают, что украинцам необходимо сознательно относиться к сигналам воздушной тревоги, поскольку опасность обстрелов остается очень высокой.

Также вражеским обстрелам подверглись следующие направления:

на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области. В районах Житловка, Белогоровка, Веселое и Раздолевка нанес авиационные удары;

на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Маринки;

на Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного;

на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом районы 19 населенных пунктов.

Однако наши защитники достойно отвечают оккупантам, нанося значительные потери российской армии. Только в районе Горловки Донецкой области была проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников ЧВК "Вагнер" – все они были уничтожены в боях за Бахмут.

"Вместе с тем в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до три десятка тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и самой РФ", – указано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ожидая российских ударов по критической инфраструктуре, нашим гражданам не следует привязываться к символическим датам. Во время войны ракетный удар может произойти в любой момент по всей территории Украины.

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