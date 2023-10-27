Войска РФ продолжают перегруппировку под Купянском, Силы обороны дали врагу по зубам возле Вербового – Генштаб

По состоянию на шестьсот одиннадцатые сутки российской войны в Украине войска РФ продолжают перегруппировку под Купянском. Вместе с тем Силы обороны дали врагу по зубам возле Вербового.

В течение суток произошло 47 боевых столкновений. Вражеская армия нанесла 6 ракетных и 8 авиационных ударов. Кроме того, противник совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших защитников и населенным пунктам. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 октября (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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– На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. От артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали Бобиловка Сумской области и Волчанск Харьковской области.

– На Купянском направлении враг штурмовых сегодня действий не вел, но продолжал перегруппировку войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

– На Лиманском направлении армия РФ также не пыталась наступать, однако перегруппировывала свои войска. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Там наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили 13 атак противника. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

– На Марьинском направлении военные преступники РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там бойцы ВСУ отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области. В частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

– На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. В частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

– На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов. Это Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

– На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Одним словом, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 состава боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны противника", – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины за день боев на фронте 26 октября ликвидировали 560 наемников российской оккупационной армии. Так, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла на нашей земле 297680 военнослужащих.

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