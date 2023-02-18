Войска РФ продолжили наступление на пяти направлениях, в Херсонской области оккупанты обстреливают мирных жителей, чтобы дискредитировать ВСУ — Генштаб

Российские войска, даже вопреки колоссальным потерям личного состава, продолжают верить в перехват инициативы по всему региону Донбасса. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. Оккупанты не перестают заниматься беспорядочной пальбой, впрочем, поражая объекты гражданской инфраструктуры Украины.

"За последние сутки, 18 февраля, захватчики 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинск Донецкой области. В результате повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – указано в сообщении.

Наши военные отмечают, что риски обстрелов со стороны России остаются высокими во всех областях Украины. Однако за сегодня именно здесь произошли ракетные и минометные атаки:

на Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой;

на Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье - Запорожская;

на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.

Не знают покоя ни днем, ни ночью жители временно оккупированной части Херсонской области. Здесь захватчики также регулярно используют артиллерию с целью дискредитации воинов ВСУ.

"Вражескому огню подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", – подытожили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава британского правительства Риши Сунак, призвал "удвоить" поддержку Украины. Он заявил, что для защиты страны и всей Европы от российской агрессии сейчас и в будущем необходимы дополнительные вооружения и гарантии безопасности.

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