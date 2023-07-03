Войска РФ пытаются атаковать на четырех направлениях: ВСУ отбили 30 атак врага – Генштаб

На протяжении последних суток, 3 июля, российские захватчики совершали три десятка попыток атаковать позиции Сил обороны. Основные направления, которые враг пытается взять под свой контроль, – Бахмутское, Лиманское, Марьинское и Авдеевоское.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на своей странице в Facebook. На других направлениях, таких как Волынское и Полесское, значительных изменений не наблюдается, зато нездоровая активность выявлена со стороны Беларуси.

"Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Началось перемещение подразделений вооруженных сил Российской Федерации, проходивших подготовку на белорусских полигонах, для дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины", – указано в сообщении.

Оккупанты теряют технику, им в этом помогает наша авиация. За сутки она нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и пять его артиллерийских средств на огневых позициях", – обозначили в Генштабе.

Видимо, не желая признавать свой позор и несостоятельность на поле боя, захватчики пытаются наносить ущерб, обстреливая все, до чего дотянутся. Так на протяжении 3 июля:

на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области;

на Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Василовки и западнее Бахмута. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка и Победа Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Богоявленко, Шахтерское, Золотая Нива и Угледар Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Таврическом направлении наши воины продолжают продвижение, нанося врагу потери.Украинские защитники отминусовали три роты оккупантов и уничтожили 12 складов БК.

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