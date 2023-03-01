Войска РФ пытаются наступать на Белогоровку и увеличили количество атак дронами, – Гайдай

Российские войска пытались предпринять попытки наступления на Белогоровку Луганской области и на Кременском направлении – к Макеевке и Невскому. Враг также увеличит применение ударных дронов против позиций ВСУ.

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Кроме того, захватчики продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты вдоль линии фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Зная, что там находятся мирные жители, все равно продолжает обстреливать из тяжелых калибров", – охарактеризовал он действия врага.

По его словам, так же оккупанты обстреливают украинские позиции, с помощью пехоты и тяжелой техники постоянно пытаются атаковать их.

Кроме того, увеличилось количество российских атак дронами-камикадзе "Ланцет".

"Очень много у них появилось дронов. Вот "Ланцетами" они пытаются искать наши позиции и технику, а также нанести огневое поражение", – указал Гайдай.

Он добавил, что украинская сторона работает с международными друзьями по получению оборудования, которое исключит возможность спокойной работы этих российских беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики Института изучения войны в конце февраля указывали, что войска РФ уже начали основную фазу наступательных операций на Луганщине. По их словам, оккупантам не хватает резервов для масштабных действий.

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