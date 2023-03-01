Войска РФ пытаются создать условия для перехода в наступление на Запорожском и Херсонском направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили 85 атак армии РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта. Ныне враг пытается создать условия для перехода в наступление на Запорожском и Херсонском направлениях.

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По всей стране остается высоким уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 1 марта – 371-й день войны.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух БПЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины. Также войска страны-агрессора совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители.

Сегодня на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг удерживает свои подразделения вблизи госграницы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В течение суток он совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине; Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатко, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ вели наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имели. Совершили артиллерийские обстрелы районов н. п. Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка – Луганской; Спорное, Раздолевка и Федоровка – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступление, не прекращают штурмовать Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы. Вражеским обстрелам подверглись Залинянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях агрессор продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы. Обстрелял районы н. п. Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершает артиллерийские обстрелы районов н. п. Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Зализничное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в РФ.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы, один – вооружения и военной техники врага, а также две позиции его зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" предупредили, что страна-агрессор Россия может устроить массированный ракетный удар по Украине в ближайшие двое суток. Военные фиксируют активность вражеской авиации.

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