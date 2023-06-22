Войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции: Силы обороны отразили 20 атак врага – Генштаб

Российские войска на протяжении суток 22 июня совершили два десятка боевых столкновений, пытаясь продвигаться на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Захватчикам не удается пробиться через позиции Сил обороны.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе украинской армии, традиционно опубликовав сводку событий с фронта на Facebook. Также противник нанес 44 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, кроме уничтоженной инфраструктуры, пострадали мирные люди. Мы напоминаем, что ракетная атака со стороны России остается вероятной угрозой на территории всей Украины", – указано в сообщении.

Оккупанты также нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", три крылатые ракеты Х-22 и четыре дрона Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Украины три дрона-камикадзе врага были уничтожены.

Также обстрелы с применением ракет и артиллерии враг производил за сегодня:

на Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному, Раздоловке Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Впрочем, Силы обороны дают уверенный отпор захватчикам, благодаря чему враг терпит потери и убытки. Наша авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре – по зенитно-ракетным комплексам врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два состава боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи", – указали в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Силы обороны смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу этого лета. Для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.