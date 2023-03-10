Войска РФ пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, в Бердянске в больницу привезли более 100 раненых – Генштаб

Армия России не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. На нескольких направлениях на Донбассе оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, а под Бахмутом – ведут штурмовые действия. В то же время враг несет в Украине значительные потери, в частности, во временно захваченном Бердянске больницы переполнены ранеными захватчиками.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по итогам 380-го дня войны с Россией. Данные о ситуации на фронте опубликовали на Facebook-странице Генштаба вечером пятницы, 10 марта.

Как отмечается, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В то же время Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.

Ситуация на фронте:

– на Лиманском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ. Артиллерийские обстрелы зафиксированы возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области; Краснопоповки и Белогоровки в Луганской области, а также Дибровы, Спорного, Раздолевки и Ягодного Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – украинские воины отбили атаки у Ивановского и Бахмута. Враг обстрелял Васюковку, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Григоровку, Белую Гору, Дружбу и Зализне Донецкой области.

– На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг пытался наступать в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки, но безуспешно.

Под обстрелы врага попали Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Кроме того, враг скинул аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Под обстрелы попали районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

Как сообщили в Генштабе, в нескольких городах Донецкой области оккупанты вручили местным коллаборантам партийные билеты российской политической партии "Единая Россия". Это произошло в захваченных городах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка.

А в Бердянске в Запорожской области в результате огневого поражения подразделений врага больницы переполнены ранеными оккупантами – из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян, а в хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают наступление на Бахмутском направлении и пытаются прорвать оборону украинских войск. Ситуация обострена, но контролируется Силами обороны Украины, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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