Войска РФ пытаются захватить деоккупированные села на Луганщине, штурмы идут на нескольких направлениях, – Гайдай

Противник пытается захватить деоккупированные села на Луганщине. Он осуществляет штурмовые действия в направлении Стельмаховки, а также в направлении Макеевки – Невского и Куземовки – Новоселовского.

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Однако враг получает отпор от Сил обороны Украины и не добился стратегического успеха. Об этом рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Боевые действия сейчас идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка, на этом направлении постоянно штурмуют. Точно так же идут бои в направлении Макеевка – Невское и Куземовка – Новоселовское. Этих населенных пунктов почти нет. Россияне их просто разбили наголову постоянными обстрелами, тяжелыми калибрами – и танки, и РСЗО, и артиллерия, лупят из всего, что у них есть", – сказал он.

По словам главы ОВА, стратегия оккупантов остается неизменной – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"А что касается тактических действий, то они понимают, что у них не получается блицкриг, быстрое продвижение, поэтому на самом деле тактика у них такая: где могут, там и продвигаются, где видят хоть какой-то успех, бросают на это направление все резервы, больше обстрелов и просто продвигаются вперед. А дальше они смотрят, что получают вследствие какого-то определенного успеха", – пояснил Гайдай.

По его словам, на сегодняшний день на Кременском, Сватовском и Белогоровском направлениях противник не добился особых стратегических успехов.

"Силы обороны держат позиции крепко, ситуация полностью под контролем Вооруженных сил Украины", – заявил руководитель Луганщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал, что оккупанты несут большие потери на Луганщине, поэтому пытаются разными способами восполнить резервы. Злость от своих провалов на поле боя они срывают на местном населении.