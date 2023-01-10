Войска РФ сосредоточили усилия на захвате Донетчины, но несут потери: в Генштабе рассказали о ситуации

Оккупационная армия РФ, которая вторглась в Украину 321-е сутки назад, ныне ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском. Враг сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, однако успеха не имеет и несет большие потери.

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Наши защитники накануне отбили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов Донбасса, уничтожили базы сосредоточения живой силы и техники агрессора. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 10 января.

Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 31 авиационный удар, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск (Донечина) и Очаков (Николаевщина). Есть жертвы среди мирного населения. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Накануне ВСУ отбили атаки войск РФ в районах Белогоровки, Краснопоповки, Кузьминого на Луганщине, а также Соледара, Белогоровки, Подгородного, Бахмута, Клищеевки, Водяного, Курдюмовки, Майорска, Марьинки и Победы на Донетчине.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах Бучков Черниговской области; н. п. Стариково, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка на Сумщине; Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении ВС РФ ударили по районам более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому вражескому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, а на Новопавловском – Времевка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.

На Запорожском направлении под огневое поражение захватчиков попали районы 21 населенного пункта. Среди них Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, Гляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно захваченных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января во время очередного рейда мобилизовано до 30 человек, четверо из них – с инвалидностью. После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей войск РФ.

Враг несет потери: в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Авиация Сил обороны нанесла еще 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС РФ, а также три – по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Наши воины сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, две позиции ЗРК оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины на Луганщине продвигаются вперед, уничтожая технику и личный состав войск РФ. В то же время моральный дух у путинских солдат очень низкий – оккупанты показательно расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку.

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