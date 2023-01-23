Войска РФ ударили по Часовому Яру из РСЗО: один человек погиб, двое ранены. Фото

Вражеские войска России вечером 23 января ударили по жилому кварталу города Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки оккупантов погиб один человек.

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Еще двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своем канале в Telegram.

Российские военные били по мирному населенному пункту из реактивной системы залпового огня. По словам чиновника, оккупанты повредили по меньшей мере девять многоэтажек и перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа.

В настоящее время весь микрорайон остался без света и тепла.

"Россияне намеренно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят", – подчеркнул Павел Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января российские оккупационные войска снова обстреляли город Краматорск в Донецкой области. В результате вражеского ракетного удара погибли два человека.

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