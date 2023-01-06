Войска РФ ударили по пожарной части в Херсоне: один человек погиб, четверо ранены. Фото

Российские оккупационные войска снова ударили из артиллерии по Херсону. Под вражеским огнем оказалась одна из пожарных частей города.

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В результате обстрела есть погибший, четверо сотрудников ДСНС получили ранения. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"Россияне еще раз подтвердили тот факт, что доверять им нельзя. Херсон. Очередной артобстрел нашего подразделения. Есть погибшие и раненые. Это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, нарушая все принципы и нормы международного права", – написал Крук в 10:12 6 января.

Впоследствии появились уточненные данные: из-за российских обстрелов погиб один спасатель. Ранены четверо пожарных.

"Сегодня россияне снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне. К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо – пострадали. Повреждена также техника спасателей и здание подразделения", – конкретизировали в ГСЧС.

Как отметил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, на территории пожарной части раздалось минимум 4 взрыва. Также вблизи нее загорелся частный жилой дом.

"Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее 4 взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горел дом в частном секторе. И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов. Убийцы, террористы и кровопийцы. Вот с кем мы воюем", – написал Тимошенко.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил на Рождество перемирие по всей территории боевых действий. Так российский диктатор якобы отреагировал на призыв главы РПЦ Кирилла. Так называемое перемирие, по версии Кремля, должно продлиться с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

В то же время в "миролюбие" Путина, по приказу которого войска РФ ежедневно убивают украинцев, не поверили ни в Киеве, ни в западных столицах.

Так, в Германии заявили, что "если бы Путин хотел мира, то вернул бы солдат домой", в Британии назвали "жест" диктатора не способствующим миру и призвали РФ вывести войска из Украины

А президент США Джо Байден подчеркнул, что Путин обстреливал больницы, детсады и церкви 25 декабря и на Новый год, а сейчас хочет передохнуть.

Не оценили "жеста" Путина и россияне. В соцсетях рядовые граждане устроили настоящую истерику, а экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин заговорил о капитуляции РФ и упомянул Гаагу.