Войска РФ ударили по Сумам дронами-камикадзе: есть попадания и пострадавшие

В ночь на среду, 6 марта, российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. В областном центре есть три прилета – все они в разных частях города.

Вследствие вражеского обстрела в Сумах есть пострадавшие. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

На местах попаданий вражеских дронов работали все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В ОВА добавили, что последствия авиационных ударов россиян по области уточняются.

"Будьте внимательны и осторожны, и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие", – призвали местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы этой ночью также раздавались в Одессе и регионе. После них часть областного центра осталась без света.

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