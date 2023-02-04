Войска РФ ведут наступление на четырех направлениях, но несут потери: коллаборанты с семьями готовятся к ''эвакуации'' из Луганщины – Генштаб

В Украине начались 346-е сутки российского широкомасштабного вторжения, на которые агрессор продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет потери, а еще приступил к эвакуации своих приспешников со временно оккупированных территорий.

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Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, публикуя сводку на утро 4 февраля. Военные предупредили об угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории страны.

Только накануне войска РФ нанесли три ракетных и 20 авиаударов, в том числе по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди населения. Также оккупанты совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области, а также Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок агрессора не обнаружено. В то же время обстрелам с его стороны подверглись районы н. п. Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской; Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы н. п. Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка – Луганской. На Лиманском – Терны и Торское на Донетчине, Макеевку, Краснопоповку и Диброву на Луганщине

На Бахмутском направлении российская армия обстреляла Спорное, Веселое, Белогоровку, Раздолевку, Парасковьевку, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружбу. На Авдеевском – Тоненькое, Водяное, Новомихайловку, Георгиевку и Марьинку Донетчины.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском – пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времовка на Донетчине; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Враг начал меры по эвакуации населения со временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганщины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожены четыре вражеских БПЛА типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы врага и его тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что масштабное контрнаступление Сил обороны возможно при условии, что они будут иметь четырехнедельный запас вооружений и боеприпасов для ведения активных боевых действий. Речь идет не об одной, а о пяти-семи отдельных операциях по освобождению оккупированных территорий Украины.

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