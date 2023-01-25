Войска РФ ведут наступление на четырех направлениях: в Генштабе рассказали, где самые горячие бои, и озвучили потери врага

Российские оккупационные войска продолжают осуществлять наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом армия РФ по-прежнему несет многочисленные потери.

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В течение суток 24 января террористы нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов, также произвели более 100 обстрелов из РСЗО. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 января.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривное Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районам более 40 населенных пунктов. Среди них Хреновка и Карповичи Черниговской области; Глухов, Бояро-Лежачие, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Невское, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое влияние врага попали более 30 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Велетенское Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "Вагнер". Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Из Каховки на Херсонщине оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники уничтожили Су-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 3 БПЛА типа "Орлан", 1 – типа "Мерлин" и 1 БПЛА типа "Ланцет". Артиллеристы и ракетчики уничтожили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

Напомним, россияне начали эвакуировать семьи российских военнослужащих из временно оккупированного Луганска. При этом профессиональные военные армии РФ пытаются всеми способами оставаться в тылу, в то время как на передовую бросают мобилизованных.

Ранее сообщалось, что войска РФ готовятся к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Западные военные эксперты не исключают, что оккупанты могут предпринять такие решительные действия в Украине в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные аналитики заявили, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине вести механизированные боевые действия. Это в свою очередь даст возможность нанесли поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

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