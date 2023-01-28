Войска РФ вывезли из оккупированных городов 3,5 тысячи заключенных: их вербуют в ЧВК 'Вагнер'

Российские захватчики незаконно вывезли из временно захваченных украинских городов около 3,5 заключенных из местных колоний. Их перевезли в оккупированный Крым.

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Об этом в пятницу, 27 января, сообщили на сайте Центра национального сопротивления. В частности, украинские заключенные были вывезены из оккупированных городов в Запорожской и Херсонских областях.

Как отмечается, на захваченном полуострове украинцев вербуют присоединиться к российскому незаконному вооруженному формированию – ЧВК "Вагнер". Однако большинство заключать с российскими боевиками "контракты" отказывается.

Из-за массового отказа сотрудничать с врагом россияне устроили для украинских заключенных невыносимые условия проживания.

В ЦНС уточнили, что речь идет о заключенных, которые были приговорены в Украине до начала полномасштабного вторжения России. В то же время россияне продолжают захватывать в плен и держать в подвалах украинцев, которые сопротивляются им и не соглашаются на сотрудничество.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты ускорили темпы депортации украинцев с захваченных территорий, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия, в частности, в заброшенные российские санатории и общежития в Воронежской, Свердловской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае РФ.

Также стало известно, что Россия решила направить во временно захваченный оккупантами украинский Мелитополь Запорожской области огромное количество "правоохранителей". Недавно туда свезли сотрудников силовых структур из Ростовской области и Краснодарского края. Вероятно, подобные действия захватчиков связаны с партизанским движением украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики готовят на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей новую волну фильтрации. Местных жителей будут массово проверять на "лояльность".