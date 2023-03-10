Войска РФ за прошедшие сутки запустили по Украине 95 ракет разного базирования, есть угроза новых атак: в Генштабе рассказали о ситуации

Накануне Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения, запустив в общем 95 ракет различного базирования. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации нашего государства, продолжая применять тактику террора, поэтому уровень ракетной угрозы по всей территории остается высоким.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке о военной обстановке на утро 10 марта – 380-е сутки войны. Там подчеркнули, что на фронте оккупанты в основном сосредоточены на ведении наступлений на пяти направлениях, где вчера защитники отбили 102 их атаки.

Военные уточнили, что во время массированной атаки 9 марта ВС РФ запустили 95 ракет разного базирования, 34 ракеты были уничтожены Силами обороны. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал восемь БПЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита, а еще совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На фронте российская армия не оставляет попыток окружить город Бахмут. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Ныне РФ сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время агрессор продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки обстрелял из артиллерии Елине Черниговской области; н. п. Середина-Буда и Атинское – Сумской; Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Краснопоповку на Луганщине, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты совершают штурмовые действия Бахмута. Наши защитники отбили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия недалеко от н. п. Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли районы н. п. Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно оккупированных территориях Херсонской области. На этот раз они из минометов обстреляли Олешки.

В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава врага, два логистических центра, три склада боеприпасов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два средства ПВО на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, массированными ракетными ударами по Украине 9 марта Россия пыталась достичь целей кремлевской пропаганды, но получить "эффект" не удалось. В ISW объяснили, что очередная атака не подорвет волю украинцев к борьбе и не улучшат позиции оккупантов на передовой.

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