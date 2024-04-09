Войска РФ захватили позиции севернее Авдеевки, но ВСУ контратаковали врага: в ISW оценили ход боев. Карта

Оккупационные войска РФ продолжают осуществлять наступательные действия на Авдеевском направлении. Недавно враг захватил ограниченные позиции к северу от Авдеевки, но украинские защитники контратаковали и вернули некоторые из этих утраченных позиций.

По состоянию на 8 апреля российские войска продвинулись к лесополосе к востоку от Новокалиново, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолоцированныы кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что украинские войска контратаковали в том же лесном массиве к востоку от Новокалиново. При этом в РФ утверждают, что оккупанты продолжают занимать позиции в пределах 800 метров от окраины Новокалиново.

По мнению аналитиков, географически привязанные кадры украинской атаки позволяют предположить, что ВСУ оттеснили российские войска немного на восток и в сторону от административных границ Новокалиново. В то же время оккупанты продолжают атаковать в пределах Бердичей (к северо-западу от Авдеевки), к западу от Бердичей и к западу от Водяного (к юго-западу от Авдеевки).

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бердичами продолжаются позиционные бои. Также активные боевые действия происходят в районе Первомайского, Невельского и Нетайлово.

Напомним, в российском информационном пространстве усматривается противоречивая риторика о войсках РФ. В частности, между нарративами, которые стремятся изобразить ВС РФ более боеспособными, чем украинские, и критикой российской армии за недостатки, которые приводят к большим потерям пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельные подразделения ВС РФ, воюющие против Украины, применяют насилие против своих сослуживцев. В рядах оккупантов царят пьянство, вымогательство и пытки, которые в итоге заканчиваются убийствами.

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