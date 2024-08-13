Войска России накрыли огнем жилые кварталы Херсона: есть жертва и раненные

Российские войска вечером в понедельник, 12 августа, несколько раз накрывали огнем жилые кварталы Херсона, а также ударили из беспилотника по населенному пункту Антоновка. В результате обстрелов врага в областном центре погибла 25-летняя женщина.

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Еще по меньшей мере пять человек получили ранения. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.

Так около 17:00 военные России обстреляли Днепровский район Херсона. Минно-взрывные травмы и ранения ног получил 61-летний мужчина. Его доставили в больницу. Позже стало известно, что пострадал еще один мужчина.

Через несколько часов враг снова накрыл огнем жилые кварталы в Днепровском районе. В результате удара пострадали три человека, среди них – ребенок. У 5-летней девочки острая реакция на стресс.

35-летняя женщина получила взрывную травму и перелом руки. Еще одна 25-летняя потерпевшая находилась в тяжелом состоянии с ампутацией руки – медики до последнего боролись за ее жизнь, однако, к сожалению, она скончалась в медицинском учреждении.

Около 21:00 оккупационные войска государства-агрессора ударили из беспилотника по Антоновке Херсонской области. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадала 69-летняя женщина – она получила взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и бедра. Состояние пострадавшей медики оценили как средней тяжести, она находится в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 12 августа обстреляли города Торецк и Константиновка в Донецкой области. В результате обстрелов погибли два человека.

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