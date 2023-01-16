Войска России ударили по Запорожью: есть раненные и разрушения объектов инфраструктуры. Фото

Оккупационные российские войска в ночь на понедельник, 16 января, ударили ракетами по Запорожью и пригороду. В результате атаки врага есть раненные.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на своем канале в Telegram. Взрывы в городе раздались около 1 часа ночи.

По словам Старуха, после обстрелов россиян есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры города. Несколько местных жителей получили легкие ранения.

Глава ОВА добавил, что на месте прилетов работают все соответствующие службы.

Секретарь Запорожского городского совета Александр Старух в Telegram добавил, что повреждения после ночной атаки захватчиков получили дома мирных жителей. Среди людей тоже есть пострадавшие.

В случае разрушения дома он призвал людей сообщить по телефону 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80.

По данным корреспондента OBOZREVATEL в Запорожье прозвучало не менее трех мощных взрывов около 00:45. В одном из районов города в домах вылетели окна.

На канале "Это Запорожье" сообщили, что российские оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С-300 из временно оккупированного Токмака. Авторы канала также отметили, что после взрывов в городе пропал сигнал Т2.

Как сообщал OBOZREVATEL, вражеские войска РФ в ночь на четверг, 12 января, в очередной раз атаковали ракетами Запорожья. В городе раздались мощные взрывы – оккупанты ударили по объектам инфраструктуры.

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