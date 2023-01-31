Волонтерство в освобожденном Волчанске: как помогают выживать пограничному городу на Харьковщине

Большое количество волонтеров активно помогают как гражданским, так и военным. Еще с 2014 года они снабжают людей необходимым питанием, медикаментами, качественным снаряжением, важной техникой и автомобилями. В их числе и волонтерская организация "Дипломаты". В январе они доставляли гуманитарную помощь в Волчанск Харьковской области, который находится всего в 5 км от границы с Россией. Поговорить с представителем организации Алексеем Гоянюком удалось изданию "Телеграф".

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Волонтер сообщил, что организация была создана еще в 2020 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину множество людей собралось вместе, чтобы помочь тем, чем может. Волонтеры уверены, что будут помогать, пока все не наладится ради будущего детей. Присоединиться к организации может любой желающий. Для этого есть несколько различных проектов "Дипломатов": помощь животным, гуманитарная помощь для переселенцев и медицинских учреждений и тому подобное.

"В подавляющем большинстве к нам обращаются с конкретным запросом через социальные сети. Мы активно их ведем, в частности Instagram-страницу. Или же по номеру телефона, который закреплен на сайте. К сожалению, мошенники тоже встречаются, поэтому прежде чем помочь, мы тщательно все проверяем", - объяснил Алексей.

Кроме того, есть пять медицинских учреждений, которым "Дипломаты" помогают регулярно. Они находятся в Хакровской, Херсонской и Днепропетровской областях. Однако волонтеры готовы к заявкам других больниц, желающих получить помощь.

Накануне у организации было задание привезти в Волчанскую центральную больницу наркозно-дыхательный аппарат стоимостью 15 тысяч евро, без которого работа врачей значительно усложнялась. Город находится в 5 км от границы, поэтому его обстреливают почти круглосуточно. Оно было оккупировано до середины сентября, и сейчас там осталось лишь менее четверти от довоенного количества населения.

После сбора средств на необходимое оборудование волонтеры отправились в Европу, чтобы его забрать. Также в больницу были привезены другие товары: кислородный концентратор, медицинский компрессор, кислородные баллоны, медикаменты и т.д. Также в Европе предоставили медицинскую технику, который в Волчанске смог установить аппарат.

Главный врач Константин Тищенко рассказал, что до 24 февраля больница была рассчитана на 100 койко-мест, в больнице работало 316 человек, из которых был 81 врач. Однако врачей осталось не более четверти от общего количества.

"Люди стараются выехать вместе с семьями. Часть персонала проживает на территории медучреждения, поскольку большое количество домов в городе были разрушены. Ситуация очень сложная, но мы стараемся оказывать медицинскую помощь населению в полном объеме. Сейчас больница работает на генераторах, поэтому круглосуточно есть возможность проводить как рентгенологические, так и томографические исследования", - рассказал главный врач.

Волонтер Алексей также отметил, что организации приходится пользоваться объездными дорогами, чтобы добраться до Волчанска. Раньше доехать из Харькова в город можно было и за полтора часа, но сегодня дорога занимает примерно пять часов.

По его словам, в сборе средств помогают как неравнодушные украинцы, так и иностранцы. Для участников организации это не работа, а призвание. Для того чтобы заработать себе на жизнь, почти каждый волонтер имеет основную работу. В частности, для Алексея это проекты в сфере IT. У него тоже бывают периоды выгорания, но в таком эмоциональном состоянии он находится недолго, ведь имеет сильную мотивацию.

Каждый волонтер должен понимать риски. Все имеют базовые знания по оказанию первой неотложной помощи. В инвентаре организации есть каски, бронежилеты, аптечка. Также организация никогда не заезжает на временно оккупированные врагом территорию.

"У дипломатов" есть ряд планов на будущее и будут продолжать делать все, чтобы помогать. Они имеют планы помощи для переселенцев и медийные проекты. К тому же, они хотят провести образовательные мероприятия, где поделятся опытом с начинающими организациями и будут обучать волонтеров.