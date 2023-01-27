Вопреки сопротивлению пророссийских сил: стало известно, как Болгария передавала Украине оружие

Поставка производимого в Болгарии оружия, несмотря на сопротивление пророссийских сил, шла в Украину с апреля прошлого года из-за ряда посредников. С декабря прошлого года, после соответствующего парламентского решения, Болгария уже открыто поставляет Украине оружие и оказывает другую техническую помощь.

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Об этом сообщил "Голос Америки", ссылаясь на информацию Посольства Украины в Софии и интервью тогдашнего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

Ранее немецкая газета Die Welt опубликовала расследование, показавшее, что болгарское оружие в Украину начало поступать в первые месяцы войны. Ее объем достигал 30% всей военной помощи.

Это при том, что тогдашняя правительственная коалиция, состоявшая из четырех партий с разными идеологиями, требовала беспрецедентного уровня координации и исключала возможность прямых поставок в Украину.

Об этом рассказал Кирилл Петков.

"Я благодарен, что другие страны НАТО и ЕС решили, что у нас есть эти боеприпасы. Они покупали это в Болгарии и бесплатно передавали украинской армии. Это была лучшая комбинация. С одной стороны, мы могли внести большой вклад в помощь украинской армии. С другой стороны, украинская нация не платила много или вообще не платила. И в третьих, не было прямого экспорта из Болгарии в Украину, что удовлетворило требования нашего партнера по коалиции", – сказал он в эксклюзивном интервью.

В Посольстве Украины в Софии рассказали, что запросы по оружию и боеприпасам поступали в них, а они их пересылали правительству или направлению тогдашнему премьеру Петкову. При этом какое именно это было оружие, ни болгарская, ни украинская сторона не стали сообщать.

Кроме этого, как пишет Die Welt, из Болгарии в Украину шло и критически важное дизельное топливо, объем которого доходил до 40% от всех поставок. Причем нефть для этого горючего Болгарии поставляла Россия, а обрабатывалась она на НПЗ, принадлежавшее в то время российской компании "Лукойл".

При этом Болгария считалась одной из самых пророссийских государств региона, а члены правительственной коалиции общественно заявляли, что ни пули не пойдет в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария тайно поддерживала Украину боеприпасами и топливом в первые месяцы полномасштабного вторжения.

В декабре прошлого года Болгария впервые открыто заявила о поставках военной помощи Украине. 9 декабря парламент страны утвердил перечень вооружений, составленный временным правительством.