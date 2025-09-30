Вопрос на 100 млрд долларов: Украина открыла новый фронт в войне атаками на российские НПЗ – The Sun

Атаками на российские НПЗ Украина открыла новый фронт в войне и нанесла ущерб агрессору на 100 млрд долларов. Такие нападения направлены на дестабилизацию и уничтожение военного двигателя кремлевского руководителя Владимира Путина.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на военного эксперта Филиппа Ингрэма. По его словам, украинские дроны, которые преодолевают расстояние в 1000 км и более, "превращают обширную российскую нефтегазовую империю в цепь ада".

Украина объявила РФ "нефтяную войну"

Несмотря на то, что этот план называют "дерзкой авантюрой", Ингрэм считает его блестящим шагом, направленным на то, чтобы донести правду о войне до рядовых россиян. В то же время последствия таких действий выходят далеко за пределы обычных бытовых неудобств.

По словам бывшего планировщика НАТО, атака на российские НПЗ может вызвать серьезный дефицит топлива, что создаст "колоссальное давление" на способность Москвы вести боевые действия. Фактически это – полноценная "нефтяная война".

Экспорт энергоресурсов составлял около 40% бюджета РФ до начала ее полномасштабного вторжения, а даже под санкциями нефть и газ и сейчас обеспечивают примерно 30% доходов страны. Именно поэтому они остаются критически уязвимой точкой. Ингрэм подчеркивает: нанося удары по нефтяной инфраструктуре, Украина осуществляет "прямое нападение на логистическую основу сил вторжения".

"Цель состоит в том, чтобы сократить финансирование войны... удар по нефтеперерабатывающим заводам – это прямое нападение на доходы Кремля", – отмечает аналитик.

Россияне чувствуют последствия украинских атак

Подчеркивая последствия ударов по этой "реке нефтяных доходов", Ингрэм отмечает их разрушительное влияние на российское общество.

"В течение двух лет большинство россиян видели войну по государственному телевидению – она не влияла на их повседневную жизнь. Теперь, когда дроны поражают глубоко внутри их страны, а также поступают сообщения о росте цен на топливо на заправках, конфликт становится ощутимой реальностью для рядовых граждан", – говорит он.

Ингрэм отмечает, что масштаб и успех этой кампании впечатляют. Чтобы объяснить, как удары наносят максимальный эффект, он разбирает структуру каждого нефтеперерабатывающего завода и указывает на "нокаутирующие" объекты в каждом комплексе.

По его словам, слабое место России – именно ее НПЗ. Главные цели атак – это сложные, дорогие и почти незаменимые перерабатывающие установки, которые составляют сердце завода. Их восстановление требует больших средств, длительного времени и специализированных западных технологий.

"Ремонт одного из этих агрегатов – это не вопрос недель. Это вопрос месяцев, если не лет", – говорит эксперт и добавляет, что одна атака дешевым украинским беспилотником может нанести "миллиарды долларов убытков и парализовать объект, который делает огромный вклад в военные усилия России".

Каждый такой удар, по словам Ингрэма, вызывает панику в Кремле и подрывает их способность эффективно реагировать. Описывая экономические последствия атак дронами как неоспоримые, военный эксперт отмечает, что дальнейшая дестабилизация может привести к внутреннему сопротивлению в России.

"Самый большой страх Путина – это восстание собственного народа", – подчеркнул он.

По словам эксперта, психологическое влияние очередей на заправочных станциях на повседневную жизнь людей невозможно переоценить.

"Кампания Украины с использованием дронов против российской нефтяной инфраструктуры – это смелая авантюра с высокими ставками", – подчеркнул Ингрэм.

Напомним, накануне аналитики Института изучения войны отмечали, что украинские удары по энергетическим объектам имеют два последствия: усиливается давление на способность агрессора финансировать войну в Украине и обостряется хронический дефицит бензина в самой РФ и на оккупированных территориях.

Как писал OBOZ.UA, россияне в попытке защитить свои нефтеперерабатывающие заводы от украинских атак начали применять новую тактику. Они прикрывают резервуары и другие важные конструкции антидронными сетками или металлическими решетками.

