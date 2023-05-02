'Восемь месяцев разлуки': сеть тронули кадры встречи внуки с дедушкой-военным. Видео

Пользователей сети тронули кадры эмоциональной встречи бойца со своей внучкой. Девочка не видела своего дедушку, ныне защищающего Украину от врага, целых восемь месяцев.

Видео дня

Видео распространила мама ребенка, пользовательница под ником yana_atoderesi в сети TikTok. Также накануне девушка виделась со своим папой-защитником.

Украинских бойцов, вынужденных защищать свой родной край от захватчика на фронте, с нетерпением ждут дома их семьи. Так недавно в сеть выложили трогательное видео первой за восемь месяцев встречи дедушки-защитника с внучкой. Увидев дедушку, счастливый ребенок изо всех сил побежал к нему, чтобы крепко обнять.

"Восемь месяцев разлуки. Дождались еще одного нашего защитника – любимого, лучшего дедушки. Следующая встреча обязательно с нашими родными вместе дома за одним столом и с победой", – написала мать девочки под видео.

Только за день видео просмотрели более 155 тыс. пользователей соцсети. Перед этим мать девочки публиковала кадры, где девочка после долгой разлуки встретилась со своим папой, который, как и дедушка, сейчас защищают Украину от захватчиков.

Ранее сеть умиляли кадры возвращения украинского Героя из плена. В родном селе Ивашковцы Жмеринского района ему организовали торжественную встречу, на которой присутствовало почти все общество.

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