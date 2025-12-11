Воспользовались погодой: на Гуляйпольском направлении оккупанты в штатском пытались проникнуть в тыл украинских защитников

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, скрываясь под гражданской одеждой. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.

Как следствие двое захватчиков были ликвидированы. Об этом сообщили в ГПСУ.

Российские военные подошли к позициям украинских пограничников в гражданской одежде и некоторое время наблюдали за нашими силами. Используя сложные погодные условия, они пытались обойти позиции и проникнуть в тыл.

Маскировка не сработала: радиостанция идентифицировала нападающих как военных РФ. В результате два человека были ликвидированы, а под гражданской одеждой у них была найдена форма вооруженных сил России.

Такие действия считаются перфидией – умышленным выдаванием себя за гражданских или других защищенных лиц для получения военного преимущества, что является тяжким нарушением международного гуманитарного права.

Таким образом, попытка оккупантов обойти украинскую оборону на Гуляйпольском направлении завершилась неудачей благодаря оперативности и профессионализму наших военных.

Как сообщал OBOZ.UA, войска российской оккупационной армии продолжают интенсивные штурмовые действия на Запорожском направлении. Однако их продвижение к Гуляйполю остается безуспешным, ведь украинские бойцы удерживают оборону и не допускают противника в город.

