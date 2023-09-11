Воздушная тревога на юге Украины: оккупанты запустили ударные дроны

Утром в понедельник, 11 сентября, на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Она была связана с запуском российскими оккупантами ударных БПЛА.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Украинцев призвали позаботиться о собственной безопасности.

Сигнал тревоги п состоянию на 3:20 был объявлен в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что, скорее всего, оккупанты запустили две группы ударных беспилотников с Приморско-Ахтарска (РФ).

Первая группа "Шахедов" – угроза для Херсонщины и Николаевщины, вторая группа – для Запорожья и Днепропетровщины.

Позже тревогу объявили также в Кировоградской области.

"Две группы "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отметили в ПС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов Shahed. Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям работала ПВО.

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