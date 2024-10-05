Воздушные силы Украины сбили 3 'шахеда' и не допустили попадания 3 ракет: свежие данные

В ночь на 5 октября защитники украинского неба сбили 3 ударных беспилотника типа Shahed, запущенные российскими оккупантами. В целом враг направил против Украины 13 дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что приземлить "Шахеды" удалось в Одесской области.

Остальные 10 БПЛА – локационно потерянные на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей благодаря активному противодействию средств РЭБ, отметили в Воздушных силах.

Там уточнили, что враг запускал ракеты из воздушного пространства Курской области России и временно оккупированного Крыма, а беспилотники – из Курска в России и мыса Чауда в Крыму. К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Видео дня

Напомним, минувшей ночью подразделения Сил обороны и ПВО уничтожили в украинском небе девять из 19 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Противовоздушная оборона работала в четырех регионах. Страна-агрессор РФ атаковала объекты критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 4 октября в Киеве по вражеским "Шахедам" работали силы ПВО. Обломками сбитого БПЛА выбиты балконные окна и раму в одной из квартир многоэтажки в Дарницком районе.

– В Пентагоне заявили, что Украина защищается от российских воздушных атак своими силами и делает это достаточно успешно. Кроме того, ландшафт нашей страны не позволяет США помогать украинским защитникам отражать ракетные удары захватчиков.

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