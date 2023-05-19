Возле оккупированного Мариуполя произошла мощная 'бавовна': были прилеты в районе аэропорта. Фото и видео

В районе временно захваченного Россией Мариуполя в Донецкой области вечером 19 мая прозвучали взрывы. По предварительным данным, "бавовна" посетила местный аэродром.

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Об этом сообщил советник законного мэра города Петр Андрющенко на своем канале в Telegram. На опубликованных кадрах виден пожар и дым.

В то же время российские пропагандисты уже успели заявить о "работе ПВО".

"Даже ПВО не помогла. Несмотря на попытку, наши сообщают о прилетах между с. Агробаза (фактически граничит с городом) и городом", – написал Андрющенко.

Один из пропагандистских каналов написал, что в район старого аэропорта в Мариуполе "прилетело четыре ракеты".

"Пострадавших нет. На данный момент сказать, что за ракеты не представляется возможным, на месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика! 18+!

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по одной из версий прилет был по казармам российских войск в районе аэропорта. Кроме того, по его словам, за несколько часов до попадания ракет, оккупанты переместили вертолеты из Брянска в Мариупольский аэропорт.

Впоследствии в горсовете Мариуполя отметили, что известно о трех мощных взрывах. По предварительным данным, было попадание в месторасположение личного состава оккупантов на территории аэропорта.

"Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери. Ждем хорошие новости", – сказано в сообщении.

Позже Андрющенко сообщил, что предварительно прилет около Мариуполя был по месту базирования от 150 оккупантов. Оно системно использовалось врагом для установки систем ПВО.

"Уже хорошо. Россияне врут о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратят время", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы на железной дороге во временно оккупированном Крыму могли сорвать поставки ракет Черноморскому флоту Российской Федерации. "Бавовна" заблокировала единственную железнодорожную ветку в порт Севастополя.