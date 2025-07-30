Возле оккупированного Севастополя ночью прогремел взрыв: говорят о повреждении электроподстанции железной дороги. Фото и видео

В ночь на 30 июля в Инкермане под Севастополем прозвучал мощный взрыв. После него в округе в воздухе ощущался запах гари, а район, где случилась "бавовна", оцепили оккупанты.

К утру стало известно, что взрывом была поражена тяговая электроподстанция железной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

По данным канала, взрыв в районе железной дороги в Инкермане прозвучал около 03:20 ночи.

Сразу после него в воздухе начал ощущаться запах гари, местные жители наблюдали зарево от пожара и дым.

Практически сразу к месту взрыва помчались пожарные машины, оккупанты выставили оцепление.

Достаточно скоро стало известно, что вследствие взрыва поражена тяговая электроподстанция железной дороги в микрорайоне Октябрьский (координаты – 44.594444, 33.606389).

Степень повреждений подстанции уточняется. Также на момент публикации сообщений "Крымский ветер" не располагал информацией о том, осуществляется ли движение электропоездов на данном участке.

Что предшествовало

Ранее в "Атеш" рассказали о панических настроениях в 12-м зенитно-ракетном полку в Севастополе. На территории части из-за налетов украинских БпЛА технику переместили в укрытия, а из личного состава там присутствуют только дежурные. Остальных оккупантов рассредоточили по городу.

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