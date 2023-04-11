''Возьму людей с улицы – и сделаю из них элиту бойцов'': гражданин Израиля рассказал, почему встал на защиту Украины. Видео

Командир штурмового взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Григорий Пивоваров участвует в российско-украинской войне с 2014 года. Защитник является гражданином Израиля, но однажды надеется получить украинский паспорт.

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В прошлом Григорий служил в 1-й пехотной бригаде "Голани" Армии обороны Израиля. О том, почему он воюет за Украину, воин рассказал журналисту Богдану Пападину (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Григорий Пивоваров родился в 1981 году в СССР. В 1990 году семья переехала в Израиль. Там Григорий прожил 20 лет: окончил школу, служил в армии, зарабатывал на жизнь рабочим.

"В определенный момент я поехал искать себя. Россия, Европа... И так сложились обстоятельства, что в период Майдана я попал в Украину. Я приехал помочь другу, он был медиком на Майдане, попал на февральские события", – рассказал командир взвода.

По его словам, после Майдана он познакомился с добровольцем из Италии, вместе с которым попал в "Айдар". Друг Григория вскоре стал командиром "Золотой роты".

"После того как 15 октября на 32-м блокпосту, когда "Айдар" пытался спасти винницкую нацгвардию, мой командир положил жизнь, для меня пошла уже точка невозврата. И плюс, что меня сильно зацепило, – это манипуляция России еврейским вопросом. Как еврей, хоть я и не живу в Израиле, я не плюю в колодец и я не люблю ложь, потому что это больная тема", – признался воин.

Он возмущен тем, что кремлевские пропагандисты окрестили украинцев "фашистами и карателями", тогда как Украина занимает четвертое место праведников (людей, спасавших евреев в период Холокоста), а отношения украинцев и евреев всегда были добрыми.

"Айдар" Григорий сравнивает с бригадой "Голани", кредо которой звучит так: "Мы не будем делать отборные курсы в нашу бригаду, потому что я докажу, что я возьму людей с улицы, из разных слоев населения и сделаю из них элиту бойцов".

По словам защитника, "Голани" стала известна после войны Судного дня (война Израиля с коалицией арабских государств, происходившая с 6 по 23 октября 1973 года), хотя была создана в 1948 году, еще до основания Израиля. Она выполняла самые тяжелые работы на поле боя и выполняет до сих пор, говорит Григорий.

С 2015 года военный ждет получения гражданства Украины.

"Это мой дом. Бумажку можно напечатать, главное – что есть в душе. Мне нравится эта земля, я знаю хорошо историю этой страны. Плюс между моим народом и украинским есть очень много общего, очень много лжи, которую нужно победить и открыть людям свет. Если я сдамся, то это не я уже", – объяснил защитник.

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