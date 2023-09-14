'Возвращают Украине свободу': Зеленский вручил награды танкистам ВСУ в их праздник. Видео

14 сентября 2023 года Украина впервые отмечает День воинов-танкистов, приуроченный к годовщине успешного завершения Харьковской наступательной операции в городе Изюме. По этому случаю президент Владимир Зеленский наградил ее участников и других защитников, которые умело управляют боевыми машинами на линии фронта.

Выступление главы государства перед защитниками опубликовал Офис президента. Политик указал, что для него большая честь приветствовать лучших из лучших (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда мы приветствуем наши героические танковые войска и благодарим их, мы благодарим именно за то, что они возвращают Украине свободу, жизнь, веру нашему народу в победу и делают наши силы крепче", – подчеркнул гарант.

Не забыл Зеленский и о тех героях, которых забрала война. Наше государство будет делать все, чтобы имена этих людей были выгравированы на вечном камне национальной истории.

"Желаю крепости духа, здоровья, желаю здоровья вашим близким, и детям, чтобы они всегда вас мотивировали и поддерживали. У кого они есть. У кого нет детей – будут", – оптимистично заключил президент.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно год назад Зеленский приехал в деоккупированный Изюм в Харьковской области. Вместе с освободившими город украинскими воинами глава государства поднял флаг над населенным пунктом.

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