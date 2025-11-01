Впечатления положительные: специалисты оценили РЭБ 'Ай-Петри'

Украинские специалисты завершили предварительное ознакомление с комплексом радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри" и сообщили о положительных впечатлениях от возможностей системы.

Об этом сообщает эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов "Флеш" в Facebook.

"Впечатления положительные. Широкополосные антенны, модули помех широкого диапазона. Достаточная выходная мощность. Возможность дистанционного управления", — заявил он.

"На полигоне не проверял, не было времени, но возможности вполне понимаю. Как противодействие FPV на пару сотен метров работать тоже будет", — добавил испытатель.

Основное назначение системы, по словам специалиста — препятствовать разведывательной деятельности оккупанта и прикрывать объекты критической инфраструктуры от ударных дронов типа Shahed.

"Она подавляет их навигационные системы в ближней зоне, в противодействие КАБам до сих пор не верю", – написал он.

Одновременно с технической оценкой специалисты направили разработчикам конкретную просьбу: "Прошу разработчиков добавить пресет подавления Shahedов с online-управлением". В пояснении к запросу говорится о необходимости "режима активации/деактивации в реальном времени, приоритетной работы на GNSS/C2 канал", что, по его мнению, "значительно повысит эффективность защиты критической инфраструктуры в ближней зоне".

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в разработку и производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.