Враг атаковал Днепр: поврежден жилой дом, горело авто, есть раненый. Фото

Российские войска утром 15 марта атаковали Днепр. Повреждения получил жилой дом, также известно о том, что горел автомобиль.

В результате атаки пострадал пожилой мужчина. О последствиях вражеского удара рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно о последствиях атаки

О том, что россияне атаковали Днепр, чиновник сообщил в 11:00.

"Взрывной волной изуродован двухэтажный жилой дом – там повреждены крыша и окна. Загорелось авто. Предварительно, обошлось без пострадавших", – писал тогда Ганжа.

Однако уже через 15 минут стало известно, что по меньшей мере один пострадавший таки есть.

"73-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – рассказал начальник ОВА.

Как добавил позже городской голова Днепра Борис Филатов, всего в результате российской атаки повреждения получили три жилые многоэтажки.

"Выбило почти полсотни окон. Другие повреждения еще выясняют. Коммунальщики и благотворители уже приступают к работе. Полиция и представители района также на месте. Людям помогут оформить заявки на государственное "єВідновлення".73-летним пострадавшим занимаются в городской больнице. Мужчина в состоянии средней тяжести. Врачи работают", – написал мэр Днепра около 13 часов дня.

Филатов также показал фото с последствиями вражеского удара.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждая из ракет России, которая летит на Украину, содержит не менее 60 иностранных компонентов. Он призвал союзников усилить санкционное давление на агрессора, чтобы лишить его возможности производить новые средства для воздушных ударов по Украине.

Также глава государства рассказал, что в течение уходящей недели российские войска атаковали наше государство 1770 ударными дронами, более 1530 КАБами и 86 ракетами, среди которых более 20 баллистических.

