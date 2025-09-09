Враг атаковал Константиновку: разрушены дома, пятеро пострадавших, под завалами ищут людей. Фото

Войска страны-агрессора России накрыли огнем Константиновку Донецкой области. В результате ударов ствольной артиллерии, FPV-дронов и авиабомб ФАБ-500 повреждены девять жилых домов, пострадал один гражданский человек, еще четверо, предварительно, остаются под завалами.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов. Он также обнародовал фото последствий массированной вражеской атаки на город.

Под завалами ищут людей

По словам чиновника, в результате артиллерийского обстрела зафиксировано четыре попадания в Константиновке.

Ранения получил один гражданский человек, который самостоятельно обратился в больницу в городе Дружковка.

Повреждены восемь частных домов и один многоквартирный дом.

В результате авиаудара бомбой ФАБ-500 пострадали четверо гражданских, которые, вероятно, остаются под завалами .

Повреждены многоэтажки и автостоянка.

Кроме того, в результате атаки FPV-дрона повреждено легковое авто, однако обошлось без пострадавших.

"Очередное преступление российских войск привело к новым человеческим потерям и повреждениям жилого фонда, что еще раз подтверждает целенаправленные удары по мирному населению. Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!" – заявил Сергей Горбунов.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 сентября армия России нанесла удар авиабомбой по Яровой Донецкой области. В результате атаки погибло 23 человека. Военные преступники ударили в момент, когда люди получали пенсии.

